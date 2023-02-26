Вашингтон, 26 февраля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Предположение о том, что в будущем вопрос о принадлежности Крыма будет пересмотрен несмотря на чёткую позицию России, сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля в интервью телеканалу NBC News.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил Салливан.

При этом Салливан на вопрос о возможном участии Белого дома в обсуждении статуса Крыма, уточнил, что США принципиально не собираются обсуждать проблемы, касающиеся суверенности другой страны.

Также Салливан указал, что Киеву на текущий период времени следует сосредоточиться на актуальных краткосрочных целях для получения перевеса на поле боя при поддержке США, так как в итоге это позволит «полностью восстановить территориальную целостность Украины».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% проголосовавших в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Власти России неоднократно подчёркивали, что голосование проводилось в полном соответствии с положениями международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин указал, что для России вопрос Крыма «окончательно закрыт».