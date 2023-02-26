Москва, 26 февраля, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Почти 50 человек были привлечены в России к уголовной ответственности за дебош в аэропортах и самолётах в течение 2022 года. Об этом 26 февраля рассказал журналистам глава ГУ на транспорте МВД РФ Олег Калинкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«48 человек привлечены к уголовной ответственности за деструктивное поведение, и 1801 человек — к административной ответственности», — цитирует Калинкина ТАСС.

При этом он отметил, что это меньше, чем было в 2021 году. Глава управления также сообщил, что снизилось количество тех, кого пришлось за хулиганство снимать с борта, — около 1,5 тыс. Из них к уголовной ответственности привлекли 13 человек, остальных — к административной.

Стоит отметить, что в России наблюдается постепенное снижение количества дебошей в воздушных гаванях и самолётах. Чаще всего их регистрируют в московских аэропортах, а также в Санкт-Петербурге и Мурманске.