Прага, 26 февраля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Украина может оказаться в ситуации, когда ей придется согласиться на территориальные уступки России. Такой сценарий не исключен, несмотря на то, что страны Запада все еще надеются на победу Киева в конфликте с РФ. Такое мнение высказал 26 февраля в интервью украинскому изданию «Суспильне» президент Чехии Петр Павел.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Он отметил, что в случае затягивания разрешения конфликта на поле боя руководство Украины должно понимать, что возвращение своих утраченных территорий обойдется слишком дорогой ценой.

«Некоторые сценарии могут заключаться в том, что и народ, и политическое руководство Украины осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например, в виде человеческих жизней», — заявил чешский президент.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что условием для завершения конфликта на Украине является «переход» Крыма под контроль Киева.