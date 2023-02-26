Москва, 26 февраля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Неожиданностью для стран Запада стала приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 26 февраля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Для них [стран Запада] это [решение о приостановке участия России в ДСНВ] неожиданность», — сказал глава СВР, комментируя такое решение президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию российский лидер объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркнув, что это именно приостановка, а не выход из указанного договора.