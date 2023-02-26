Кишинёв, 26 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Кишинёв не планирует вести переговоры о вступлении Молдавии в НАТО. Об этом 25 февраля заявил на телеканале Prime спикер парламента республики и председатель правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу.

Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости Игорь Гросу

Он назвал сообщения о планах начать переговоры о вхождении страны в Североатлантический альянс «спекуляциями» и «истерией».

«Если мы скажем категорично, что мы этого хотим, тогда встанет вопрос о вступлении РМ в НАТО или нет. Нет, такой проблемы не возникает. У нас нейтралитет», — сказал Гросу.

При этом он добавил, что Молдавии нужно решать проблему защиты воздушного пространства, так как оно в последнее время регулярно нарушается залетающими боевыми ракетами. Спикер парламента также заявил, что армия Приднестровья лучше оснащена, чем молдавская.

Напомним, «спекуляции» о планах властей Молдавии вступить в НАТО спровоцировало заявление молдавского президента Майи Санду, основавшей ПДС. В январе 2023 года она сказала в интервью Politico, что нужно отказываться от нейтрального статуса и вступать в крупный военный альянс. Она не упомянула НАТО, но именно у этого блока Молдавия в последние месяцы просит помощи в наращивании мощи армии.