Берлин, 26 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Германия стремится склонить Индию на сторону Запада в вопросе Украины, но связи между Нью-Дели и Москвой слишком сильны, пишет Das Erste.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Журналист Козима Гилл отмечает, что интерес к Индии со стороны Германии очевиден. Сначала в декабре Индию посетила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, потом в конце февраля в страну прибыл немецкий министр финансов Кристиан Линднер, а затем прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.

«Российско-индийские отношения до сих пор тесны», — говорится в материале.

В частности, Индия покупает российскую нефть и газ, а доля российских систем вооружения в индийской армии, по оценкам, составляет до 85%. Также Индия воздержалась от голосования по антироссийской резолюции в Генассамблеи ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что вопрос Украины следует решать путем переговоров и диалога.