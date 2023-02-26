Москва, 26 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. За время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено в общей сложности свыше 600 единиц авиационной техники украинских вооружённых формирований. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Цитата из видео. Минобороны России Уничтоженная техника ВСУ

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолётов, 211 вертолётов, 3243 беспилотных летательных аппарата», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, за это время российские подразделения уничтожили 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин. Также в боях ВСУ лишились 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 25 февраля, российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в Харьковской области. Кроме того, было уничтожено семь украинских беспилотников на территории Херсонской области и Луганской Народной Республики.