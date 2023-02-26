Москва, , 13:47 — REGNUM Состояние госпитализированного 46-летнего российского фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров © Алексей Филиппов/РИА Новости

По информации источника, в последние дни состояние спортсмена стабильно, за эти дни его кровь несколько раз была очищена.

«Восстановление идет постепенно, а не резко, хороший симптом, так как в медицине быстрое восстановление часто заканчивается быстрым угасанием», — отмечает источник.

Ранее сообщалось, что шоу Ильи Авербуха в Ярославле в поддержку Костомарова соберет более десяти тысяч человек.

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