Москва, 26 февраля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Состояние госпитализированного 46-летнего российского фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Филиппов/РИА Новости Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

По информации источника, в последние дни состояние спортсмена стабильно, за эти дни его кровь несколько раз была очищена.

«Восстановление идет постепенно, а не резко, хороший симптом, так как в медицине быстрое восстановление часто заканчивается быстрым угасанием», — отмечает источник.

Ранее сообщалось, что шоу Ильи Авербуха в Ярославле в поддержку Костомарова соберет более десяти тысяч человек.