Санкт-Петербург, 26 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Поджигатель полицейских автомобилей задержан в Санкт-Петербурге, сообщает 26 февраля телеграм-канал SHOT. Задержание произошло при очередной попытке поджечь машину.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

Злоумышленником оказался уроженец Псковской области, который месяц назад попытался поджечь складское помещение управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Следующим объектом нападения стали находившиеся на ремонте служебные машины сотрудников ГИБДД. В результате поджога у автомобилей оплавился капот и получили повреждения номерные знаки.

Затем налёт был совершён на машину сотрудника полиции Санкт-Петербурга на одной из парковок. Здесь выходца из Псковской области и задержали, проведя у него в квартире обыск.

«В ходе обыска на квартире у мужчины обнаружили материалы для изготовления СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ИА REGNUM), неустановленное устройство с батареями, предметы с пиротехническим составом», — говорится в сообщении.

В итоге полиция возбудила два уголовных дела: о приготовлении к преступлению и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.