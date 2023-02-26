Рим, 26 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 мигрантов утонули у южного побережья Италии. Об этом сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Минранты

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По данным государственного радио Италии RAI, судно перевозило более 100 мигрантов. На рассвете 26 февраля лодка разбилась у южного побережья материковой части Италии. Тела погибших вынесло на берег в Стеккато-ди-Кутро, морском курорте в провинции Кротоне.

В спасательных работах задействованы суда береговой охраны, пограничной полиции и пожарные.

Итальянское агентство пожарной и спасательной службы Виджили-дель-Фуоко сообщило о примерно 40 выживших.

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ANSA и другие итальянские СМИ сообщили, что 30 тел были найдены выброшенными на берег на морском курорте, ещё три тела были найдены в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2022 года судно, на котором было до 50 мигрантов, перевернулось в поливе Ла-Манш.

В октябре прошлого года не менее семи человек погибли в результате крушения судна с мигрантами у побережья Туниса. Все погибшие были палестинцами с территории сектора Газа.