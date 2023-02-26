Симферополь, , 12:28 — REGNUM Владимир Зеленский может побывать в Крыму, но только для подписания капитуляции. Об этом заявил спикер парламента республики Владимир Константинов, отметивший, что Киев испытывает по отношению к полуострову «фантомные боли», однако вернуть его Украине не светит.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать», — цитирует Константинова РИА Новости.

По словам политика, для такого случая в Крыму могут даже предоставить Зеленскому возможность похрустеть, как в детстве, «песочком на зубах при поедании рапанов».

Напомним, 24 февраля в ходе пресс-конференции по случаю годовщины начала СВО Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к вооружённому захвату Крыма. Он отметил, что морально на Украине уже готовы, теперь идет подготовка «технически, оружием, усилением, формированием бригад…»

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