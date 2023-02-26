Кременная, ЛНР, 26 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Укрепрайон ВСУ под городом Кременной (ЛНР) уничтожен ударом российской бронетехники. Мотострелки подошли максимально близко и нанесли сокрушительный удар, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как рассказал командир подразделения, экипажи БМП-2 и танка Т-72БМ «подошли максимально близко» и «разобрали укрепрайон».

Огонь российские военные вели с расстояния порядка 300 метров.