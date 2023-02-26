София, 26 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Болгарии два вагона товарного поезда, следовавшего из Турции в Австрию, сошли с рельсов, передает телеканал Nova 26 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел при въезде на станцию Баня в южной области Карлово. Уточняется, что состав перевозил контейнеры с различными товарами.

При инциденте никто не пострадал.

Однако в пресс-службе Болгарских железных дорог сообщили о серьезном ущербе железнодорожной инфраструктуры. Движение поездов, в том числе пассажирских, на перегоне Карлово — Пловдив остановлено. Идет работа над восстановлением путей.

Причины случившегося пока не известны.