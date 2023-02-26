Донецк, 26 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Попадание в машину скорой помощи в Донецке было целенаправленным: боевики ВСУ стреляли по врачам специально, заявил 26 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин. Цинизм Киева переходит все допустимые границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«О том, что Вооружённые силы Украины корректировали огонь по бригаде скорой помощи 23 февраля в Петровском районе Донецка, мы догадывались, — заявил Гагин в интервью ТАСС. — А теперь они и сами подтвердили».

Он выразил возмущение цинизмом Киева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3784034" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 февраля двое сотрудников скорой помощи погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Позже в украинских СМИ появилось соответствующее видео, сделанное с украинского БПЛА.