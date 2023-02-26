Москва, , 10:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что в мире возобладает курс на многополярность. Об этом президент сообщил 26 февраля в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что всё, что делают США, соответствует только их «эгоистическим интересам», а Россия не может вести себя также и не будет.

«В конечном итоге такая позиция — борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого — она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.