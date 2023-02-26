Москва, 26 февраля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Польшу лишили российской нефти «в обмен» на передачу танков Leopard Киеву, пишет 26 февраля «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин, комментируя сделанное 25 февраля заявление главы Orlen Даниэля Обайтека о том, что нефть из России поступать перестала.

«Польшу внезапно нагнули по схеме: нефть в обмен на «Леопарды», — сообщает Стешин. — То есть: нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нефти нет».

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Напомним, Польша в рамках военной «помощи» Киеву передала для ВСУ немецкие танки Leopard. Проблемы с нефтью начались на следующий день.