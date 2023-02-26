Екатеринбург, 26 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 февраля, об обнаружении в грузовом вагоне поезда в Екатеринбурге испарения из резервуара с опасным грузом в своем Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

«Обнаружено испарение из резервуара с опасным грузом, находящимся в грузовом вагоне-контейнере поезда, стоящего на 3-м пути станции Екатеринбург-Сортировочный», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасным веществом является кремнийорганическое соединение, обладающее резким запахом, похожим на запах соляной кислоты.

Ранее сообщалось, что сотрудникам МЧС на Сахалине удалось ликвидировать утечку метана на борту контейнеровоза «Феско Татарстан».