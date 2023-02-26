Братислава, 26 февраля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Словацкий режиссер Юрай Якубиско, который был признан в Словакии лучшим кинорежиссером страны в XX веке, умер в возрасте 84 лет, сообщила телеканалу RTVS его дочь Джанетт.

Sammedan Свеча

За свою жизнь он снял десятки полнометражных и короткометражных фильмов, получивших международное признание. Главным успехом Якубиско стала картина «Тысячелетняя пчела» 1983 года, получившая награды на Венецианском кинофестивале и на Фестивале европейского кино в Севилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля скончался художественный руководитель и режиссер молодежного театра «Дарт» в Ижевске Александр Блинов. Ему было 84 года.