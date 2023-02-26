Донецк, 26 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине 24 февраля 2022 года было для Донбасса спасительным. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как отметил в интервью ТАСС Пушилин, в конце февраля 2022 года ситуация на линии соприкосновения в Донбассе серьёзно обострилась, вооружённые формирования Украины усилили обстрелы городов республики, а разведка ДНР сообщала о подготовке киевскими военными, которые стягивали живую силу и технику, наступления.

«Мы понимали: если ничего не предпринять, будет беда. Также было понимание, что с учётом того количества вооружения, наемников и уровня подготовки, которыми коллективный Запад обеспечил украинскую сторону, самостоятельно сдержать натиск противника мы не сможем. Поэтому решение президента было для нас спасительным, а новость о начале спецоперации жители Донбасса восприняли с энтузиазмом и надеждой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что работы по разминированию на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе продолжаются.