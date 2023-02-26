Пушилин назвал спасительным для Донбасса решение о начале спецоперации
Пушилин: решение президента России о начале спецоперации было для Донбасса спасительным
Донецк, 26 февраля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине 24 февраля 2022 года было для Донбасса спасительным. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как отметил в интервью ТАСС Пушилин, в конце февраля 2022 года ситуация на линии соприкосновения в Донбассе серьёзно обострилась, вооружённые формирования Украины усилили обстрелы городов республики, а разведка ДНР сообщала о подготовке киевскими военными, которые стягивали живую силу и технику, наступления.
«Мы понимали: если ничего не предпринять, будет беда. Также было понимание, что с учётом того количества вооружения, наемников и уровня подготовки, которыми коллективный Запад обеспечил украинскую сторону, самостоятельно сдержать натиск противника мы не сможем. Поэтому решение президента было для нас спасительным, а новость о начале спецоперации жители Донбасса восприняли с энтузиазмом и надеждой», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что работы по разминированию на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе продолжаются.