Вашингтон, 26 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что предоставленные его ведомством данные помогли ВСУ вести боевые действия против России, сообщает 25 февраля телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

По словам Бёрнса, предоставленные американской разведкой данные призваны помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому «защитить его страну».

Напомним, что Бёрнс в январе 2023 года негласно посетил Киев, где провёл встречу с Зеленским.

Во время встречи Бёрнс проинформировал Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России на ближайшее время.