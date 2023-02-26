Москва, 26 февраля, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Запад может спровоцировать перевороты в некоторых африканских государствах, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Council.gov.ru Михаил Богданов

По его словам, вероятность такого сценария очень высока.

«Опасность подстрекательства западными государствами различных вооруженных группировок с целью свержения действующих властей очень высока», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Богданов отметил, что для этого могут быть задействованы различные вооруженные группировки. Он напомнил, что Франция уже долгое время пытается свергнуть неугодное Парижу переходное правительство Мали.

Кроме того, представитель президента добавил, что французская сторона стремится дестабилизировать ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны хотят вновь навязать Африке статус колонии, заставляя страны континента отказаться от сотрудничества с Россией.