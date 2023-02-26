Лондон, 26 февраля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Супругу короля Великобритании Карла III королеву-консорта Камиллу Букингемский дворец намерен после коронации официально называть королевой. Об этом 25 февраля сообщает газета Daily Mail.

Kelvin Boyes Камилла Паркер-Боулз

«Во дворце существует мнение, что титул королевы-консорта громоздок и, возможно, Камилле будет проще называться просто королевой, когда придет время», — пояснил изданию источник, близкий к королевской семье.

Изменения, по всей вероятности, произойдут после коронации Карла III, которая состоится в мае текущего года. Отмечается, что называть Камиллу королевой-консортом стали после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы избежать путаницы. Однако сейчас этот титул уже утратил свою актуальность.

«Хотя все предыдущие жены королей были королевами-консортами, ни одна из них не упоминалась как таковая», — пояснил источник, близкий к королевской семье.

Королева-консорт является супругой правящего короля, у неё равный с супругом социальный статус, но она не обладает полномочиями регента.