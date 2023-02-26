Москва, 26 февраля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Российские банки «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф-банк» оказались в утвержденном странами ЕС десятом пакете санкций против России, сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В Брюсселе считают, что указанные организации вовлечены в сферы, якобы «обеспечивающие существенный источник доходов правительству РФ», которое ответственно за воссоединение с Крымом и специальную военную операцию по восстановлению мира на Украине.

Всего в новый пакет антироссийских санкций включены 87 физических лиц и 34 организации из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что польская сторона выдвинула шесть условий перед тем, как поддержать десятый пакет санкций Евросоюза против России.

25 февраля газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital написала, что крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin игнорируют решение о введении санкций в отношении ряда российских банков и позволяют трейдерам совершать операции с дебетовыми картами этих организаций.