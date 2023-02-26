Эр-Рияд, 26 февраля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду продолжает забивать голы в чемпионате Саудовской Аравии. 25 февраля в очередном матче Роналду забил три мяча в ворота клуба «Дамак».

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

Португалец отличился на 17-й, 22-й и 44-й минутах матча.

Таким образом, общее количество хет-триков, забитых Роналду, достигло 62.

В шести матчах чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил уже восемь мячей и стремительно приближается к лучшим бомбардиру турнира бразильцу Талиске.

Напомним, что Роналду недавно забил 500-й гол в своей клубной карьере.