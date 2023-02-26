Роналду забил в Саудовской Аравии свой 62-й хет-трик
Криштиану Роналду забил три мяча в матче саудовского чемпионата
Эр-Рияд, 26 февраля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду продолжает забивать голы в чемпионате Саудовской Аравии. 25 февраля в очередном матче Роналду забил три мяча в ворота клуба «Дамак».
Oleg Dubyna
Криштиану Роналду
Португалец отличился на 17-й, 22-й и 44-й минутах матча.
Таким образом, общее количество хет-триков, забитых Роналду, достигло 62.
В шести матчах чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил уже восемь мячей и стремительно приближается к лучшим бомбардиру турнира бразильцу Талиске.
Напомним, что Роналду недавно забил 500-й гол в своей клубной карьере.