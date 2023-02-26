Вашингтон, 26 февраля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Государственный переворот, произошедший в 2014 году на Украине, признал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующий комментарий Маск сделал 25 февраля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал публикацию пользователя, разместившего статью профессора Джона Миршаймера. Автор статьи указывает, что для российского президента Владимира Путина стало «последней каплей» незаконное смещение с поста украинского лидера Виктора Януковича в 2014 году.

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — такой комментарий сделал Маск к публикации.

Напомним, сторонники евроинтеграции начали акцию протеста в Киеве в ноябре 2013 года. Поводом стала приостановка правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти действующего на тот момент президента Украины Виктора Януковича, политик вынужденно покинул страну. 27 февраля Верховная рада назначила Арсения Яценюка исполняющим обязанности премьер-министра Украины и было сформировано новое правительство страны. Позднее президентом был избран Петр Порошенко.