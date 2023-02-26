Лос-Анджелес, США, 26 февраля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Приблизительно 85 тысяч домов и предприятий в районе американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) остались без электричества на фоне наступления циклона, который принес с собой порывистый ветер, снег, град и ливни, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

Из-за непогоды была закрыта крупнейшая автомагистраль, соединяющая город с северной частью региона. Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей города Сан-Франциско и остальной части Северной Калифорнии о рекордном понижении температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января из-за удара по американскому штату Алабама погибли шестеро человек.