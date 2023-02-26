В Польше пользователи Сети заметили «двойника» Зеленского в сюжете про визит Байдена в Киев

Варшава, , 01:56 — REGNUM «Двойника» президента Украины Владимира Зеленского заметили интернет-пользователи в сюжете польского издания Fakt, посвящённого визиту главы Белого дома Джозефа Байдена в Киев.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованном на YouTube-канале издания сюжете есть эпизод, где Байден и Зеленский поднимаются по лестнице, а в этот момент внизу, у подножия лестницы стоит «ещё один Зеленский».

Эпизод вызвал бурную дискуссию в Сети. Пользователи удивлялись появлению «второго Зеленского» и гадали, который из них настоящий. Некоторые в шутку предположили, что и приехавший в Киев Байден — на самом деле, тоже двойник, а один из пользователей назвал происходящее «цирком».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи соцсетей обсудили заявление украинского военачальника Кирилла Буданова о том, что у президента России Владимира Путина якобы есть минимум три двойника.

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