Рино, США, 26 февраля, 2023, 01:57 — ИА Регнум. На севере штата Невада потерпел крушение санитарный самолёт, сообщает 25 февраля Associated Press.

Mr. Zhu Самолёт Pilatus PC-12

Самолёт Pilatus PC-12, выпущенный в 2002 году, разбился в 70 км к юго-востоку от города Рино. Самолёт принадлежал компании Care Flight, предоставляющей услуги скорой медицинской помощи на самолетах и ​​​​вертолётах.

На борту разбившегося воздушного судна находились пять человек: пилот, медсестра, фельдшер, пациент и родственник пациента. Все они погибли.

На месте крушения работает бригада следователей. Причиной авиакатастрофы, предположительно, могла стать плохая погода.