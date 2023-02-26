Глава продовольственного агентства ООН назвал «апокалипсисом» ситуацию после землетрясений в Турции

Анкара, , 00:51 — REGNUM Ситуация в районах Турции, принявших удар недавних землетрясений, напоминает «апокалипсис», заявил 25 февраля журналистам исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли после посещения города Антакья в турецкой провинции Хатай.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам масштабы разрушений в стране «просто невообразимы»: разрушены целые кварталы, не работают школы и магазины. Бизли добавил, что обстановка в соседней Сирии, которую также затронули землетрясения, представляет собой «катастрофу поверх катастрофы», имея в виду гуманитарный кризис, наблюдающийся на фоне войны в этой арабской стране последние 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля газета Cumhuriyet написала о том, что в турецкой провинции Газиантеп задержали мэра наиболее пострадавшего от землетрясений города Нурдагы Оккеша Кавака. Его арест связан с расследованием по делу о массовом обрушении зданий при землетрясениях, которое происходило из-за строительных дефектов.