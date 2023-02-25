В Турции произошло почти 10 тысяч афтершоков, они продлятся около двух лет

Анкара, , 22:52 — REGNUM В зоне землетрясения в Турции фиксируются всё новые афтершоки, сообщает 25 февраля агентство Anadolu.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом заявил генеральный директор управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Орхан Татар.

По словам чиновника, с 6 февраля зафиксировано в общей сложности 9 470 афтершоков. Это свидетельствует о том, что число афтершоков не уменьшается. В среднем через каждые три минуты происходит афтершок.

Татар считает, что повторные толчки продлятся ещё очень долгое время, предположительно, около двух лет.

Чиновник вновь призвал граждан не подходить близко к сильно повреждённым зданиям, так как существует опасность их обрушения даже от небольшого повторного толчка.

Напомним, что в результате землетрясения в Турции погибло болеее 44 тысяч человек.

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