Будапешт, , 17:45 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами 25 февраля заявил, что не одна только Венгрия выступала против введения в отношении России десятого пакета санкций.

Гергей Гуйяш © GLOBAL LOOK PRESS

«Инициативы по поводу того, кто должен быть в списке, а кто должен быть исключен из него, выдвигала не только Венгрия», — сказал политик, отвечая на вопрос, почему Будапешт выступал против вывода из-под санкций некоторых российских предпринимателей.

Также Гуйяш отметил, что в случае введения санкций против конкретного человека необходимо предоставить персональное обоснование.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в ООН, что Будапешт никогда не станет поддерживать антироссийские санкции в сфере ядерной энергетики.

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