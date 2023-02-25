Варшава, 25 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Польша перестала получать российскую нефть. Об этом 25 февраля сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в одной из соцсетей.

Adam Kliczek Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — написал он в своём сообщении.

Также Обайтек уточнил, что польская сторона получала из России только 10% нефти, которую она готова заместить поставками с других направлений. При этом глава компании из Польши пообещал предоставить подробности о нефтяных закупках Варшавы на пресс-конференции 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля указ об ограничении дисконта на нефть марки Urals в целях расчёта нефтяных налогов подписал президент России Владимир Путин.