Польская компания Orlen заявила об остановке поставок нефти из РФ в страну
Польская компания Orlen сообщила об остановке поставок российской нефти в страну
Варшава, 25 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Польша перестала получать российскую нефть. Об этом 25 февраля сообщил глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в одной из соцсетей.
«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы», — написал он в своём сообщении.
Также Обайтек уточнил, что польская сторона получала из России только 10% нефти, которую она готова заместить поставками с других направлений. При этом глава компании из Польши пообещал предоставить подробности о нефтяных закупках Варшавы на пресс-конференции 28 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля указ об ограничении дисконта на нефть марки Urals в целях расчёта нефтяных налогов подписал президент России Владимир Путин.