Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Страны «Большой двадцатки» по-разному оценивают нынешнюю ситуацию на Украине. Об этом заявлено в итоговом документе встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, опубликованном на сайте минфина Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

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В ведомстве отметили, что «большинство членов решительно осудили» конфликт на Украине, подчеркнув, что он негативно влияет на мировую экономику ― сдерживает рост, увеличивает инфляцию, повышает риски для финансовой стабильности.

«Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», ― указано в документе.

Также отмечается, что индийская сторона в ходе состоявшейся дискуссии подтвердила свои «национальные позиции, выраженные на других форумах».

В заявлении также указано на недопустимость «применения или угрозы применения ядерного оружия».

«Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной», ― цитирует РИА Новости текст заявления индийского минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что обвинения в адрес России из-за спецоперации нужны, чтобы все забыли, что натворил Запад, «погрузив регионы в хаос».