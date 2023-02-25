Бангалор, Индия, 25 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В итоговое заявление министров финансов и глав центробанков стран G20 не включили пункт с осуждением действий России в ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Подписаны были все пункты, кроме осуждающих СВО (пункты 3 и 4), сообщает 25 февраля ТАСС. Эти пункты не были одобрены Россией и Китаем — членами G20.

«Пункты 3 и 4 этого документа, адаптированные из декларации лидеров G20 на Бали, прошедшем 15–16 ноября 2022 года, были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая», — сказано в заявлении.

Напомним, состоявшийся в середине ноября саммит G20 в Индонезии принял заявление, в котором сказано, что большинство стран осудили СВО.