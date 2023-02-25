Минск, 25 февраля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова 25 февраля приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«ОБСЕ какое имеет отношение к выборам? Безопасность, сотрудничество в Европе. Какое отношение к выборам? Нет, они влезли сюда, потому что выборы — это инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Но мы будем там, пусть нас там троллят, давят, чтобы показывать их идиотизм», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что ОБСЕ принимает все решения консенсусом, и отметил, что каким бы образом ни оборачивалась ситуация в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане и на Украине, если кто-то из стран Запада не хочет об этом говорить, решение по таким ситуациям не принимается.

«Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, в Сирии «войнуха» началась. Главы государства должны собираться! Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что, применяя ограничения в международном спорте, в частности, в отношении белорусских и российских спортсменов, страны Запада пытаются «задушить» Россию и Белоруссию.