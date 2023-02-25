Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Евросоюз одобрил десятый по счету пакет антироссийских санкций и внёс в чёрный список 96 организаций. Это следует из заявления, опубликованного 25 февраля на сайте Европейской комиссии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Вносим 96 дополнительных организаций, связанных с военно-промышленным комплексом России, в результате чего общее число военных, которые перечислены в списке, достигло 506», — говорится в тексте заявления.

В частности, три российских банка были добавлены в список субъектов, подлежащих замораживанию активов. Названия банков в заявлении не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о десятом пакете санкций против РФ.