Брюссель, 25 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Десятый пакет антироссийских санкций принят ЕС, написал 25 февраля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — пишет Боррель.

Напомним, накануне, 24 февраля, постпреды стран ЕС согласовали 10-й пакет антироссийских санкций. Следующим шагом является официальное утверждение этого решения Советом ЕС.

Санкции предполагают ужесточение ограничений на экспорт товаров двойного назначения и технологий. Также вводятся санкции против физических и юридических лиц, «поддерживающих войну», поставляющих беспилотники, распространяющих пропаганду.