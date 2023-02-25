Посол РФ предупредил НАТО об ответе в случае поставки Украине боевых танков
Москва, 25 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью газете Global Times 25 февраля заявил, что Москва предпримет жесткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны.
«Если Вашингтон и страны НАТО предоставят Киеву вооружения, в том числе танки, для нанесения удара вглубь нашей страны и попытки захвата нашей конституционной территории, это вынудит нас к жестким ответным действиям», — отметил российский дипломат.
По слова Моргулова, решение стран Североатлантического альянса НАТО о поставках Вооруженным силам Украины основных боевых танков Leopard, Abrams и Challenger привело лишь к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что первые четыре танка Leopard 2, принадлежавшие Вооруженным силам Польши, прибыли на территорию Украины. Прибывшую бронетехнику встретили премьеры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий.