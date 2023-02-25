Аделаида, Австралия, 25 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В городе Аделаида (Австралия) состоялся митинг за свободу и в поддержку России с участием нескольких сотен человек. Об этом 25 февраля сообщил один из активистов акции Василий Койнов, слова которого приводит РИА Новости.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Поддержка России

По словам активиста, акция была санкционирована властями штата Южная Австралия и за порядком в ходе её проведения только следили правоохранители, не препятствуя манифестантам.

Также Койнов отметил, что на ступенях здания парламента штата митингующие с флагами России и Австралии выступали против нарушения прав русскоязычных жителей Аделаиды.

При этом он уточнил, что имеется в виду унижение русскоговорящих детей в местных школах, оскорбления говорящих на русском языке на улице и отсутствие реакции полицейских на это.

«Я принёс на демонстрацию большие российские флаги, а также маленькие флаги, которые мы раздавали прохожим. С удовольствием брали, останавливались, говорили с нами, спрашивали, махали флажками и шли дальше», — рассказал активист.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что власти Австралии введут санкции против 90 граждан России и 40 российских организаций.