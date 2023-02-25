Молдавия, 25 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека принял исковое заявление, в котором молдавский оппозиционер Марина Таубер пожаловалась на злоупотребления со стороны властей Молдавии. Об этом она сообщила 25 февраля журналистам.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Марина Таубер

Отметив, что Страсбургский суд принял её заявление, Таубер напомнила, что в своём обращении проинформировала ЕСПЧ о незаконных действиях и злоупотреблениях, в которых она уличила прокуроров и судей Молдавии по указанию «режима президента» Майи Санду.

Напомним, в Молдавии вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Таубер подозревают в финансовых нарушениях. Обвинения выдвинуты против политика по двум уголовным делам, в том числе о фальсификации отчёта о финансовом управлении партией.