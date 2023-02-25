Минск, 25 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Применяя ограничения в международном спорте, в частности, в отношении белорусских и российских спортсменов, страны Запада пытаются «задушить» Россию и Белоруссию. Об этом 25 февраля, принимая участие в ежегодном спортивно-массовом мероприятии, журналистам заявил президент республики Александр Лукашенко.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Он подчеркнул, что давление идёт по всем направлениям.

«Тема главная ― задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать», ― заявил белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Говоря о позиции Международного олимпийского комитета (МОК), который допустил возможность участия белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях, но под нейтральным флагом и при соблюдении ряда условий, Лукашенко подчеркнул, что не все требования приемлемы. По его словам, дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах, «дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту», и теперь их судьбы калечат.

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«Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, [президент МОК Томас] Бах говорили о том, что мы можем. Если можем ― принимайте решение», ― указал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Позднее 35 стран выступили за запрет на участие в Олимпиаде-2024 в Париже российских и белорусских атлетов.