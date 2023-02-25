Минск, 25 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев не заинтересован во вторжении в Приднестровье. Об этом он заявил журналистам, передаёт 25 февраля БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский президент прокомментировал сообщение Министерства обороны России о скоплении группировки ВСУ на приднестровской границе. В Москве сообщили о готовящейся украинскими властями военной провокации.

«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть её в Румынию или сделать прозападной», — сказал Лукашенко.

По его мнению, подобный сценарий не нужен Киеву. Белорусский президент считает, что украинские власти не «одуреют» и не будут открывать второй фронт в Приднестровье.

Напомним, на приднестровской территории возле села Колбасна находится крупнейший в Европе склад с боеприпасами. Он расположен в двух километрах от украинской границы. В последнее время в странах НАТО заявляют, что исчерпали возможности поставлять вооружения на Украину.