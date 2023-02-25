Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблему Украины необходимо решать путем переговоров и диалога. Глава индийского правительства сообщил это на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Нью-Дели.

Michael Kappeler/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди с канцлером Германии Олафом Шольцем

«Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс», — добавил Моди.

По словам главы индийского правительства, стороны сошлись во мнении, что реформа многосторонних институтов необходима для лучшего отражения глобальных реалий.

«Об этом свидетельствует наше активное участие в «Группе четырех» по реформированию Совета Безопасности ООН», — сказал Нарендра Моди.

В ходе переговоров Индия и Германия также согласились с тем, что необходимы конкретные действия, чтобы положить конец трансграничному терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил стремление Берлина углублять сотрудничество с Индией.