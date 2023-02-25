Москва, 25 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Для «особо горячих голов» в Североатлантическом альянсе (НАТО) выступает сдерживающим фактором ядерный потенциал России. Об этом 25 февраля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

«Наиболее мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия. Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно», — отметил он в своём сообщении.

При этом Медведев подчеркнул, что на данный момент у поддерживающих Киев хватает здравомыслия это понимать, в связи с чем они не торопятся вступать в открытое военное противостояние с Россией.

«Хотя — продолжают гибридную войну, шлют на фронт многочисленных наемников, «имеющих опыт боевых действий» (читай — готовых на любую грязную работу в любой стране, лишь бы хорошо платили), тренируют украинских боевиков и разведчиков. Сливают украинским нацистам оперативные данные спецслужб стран НАТО», — уточнил зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что против РФ используются цифровые технологии, предпринимаются попытки вести кибервойну при поддержке IT-гигантов, что делается последними не бескорыстно, хотя и утверждается обратное.

«Крупные технологические корпорации имеют немалую выгоду от блокады России, расширяют круг заказчиков и сферу своего влияния. Да и будущие военные заказы — дело выгодное», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Politico со ссылкой на неназванный источник в американской администрации написало, что вероятность того, что Россия применит когда-либо ядерное оружие, невелика.