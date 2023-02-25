Вашингтон, 25 февраля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Несмотря на введение с 5 декабря потолка цен на российскую нефть ($60 за баррель), Россия не менее чем четыре недели продавала чёрное золото по средней цене $74 за баррель, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов, Россия от этих продаж получила существенно большую прибыль, чем полагали вводившие потолок страны G7.

Если через порты Балтийского моря цена барреля составила $59,86, то через трубопровод в Китай — $80,91, а через порты Тихого океана — $82,24.

Авторы отчёта утверждают, что примерно половина поставок перевозится «теневым флотом» танкеров, избегая ограничения цены. Предлагается инициировать по этому поводу расследование.

Напомним, потолок цен в $60 за баррель введён с 5 декабря странами G7, Австралией и странами ЕС в рамках антироссийских санкций.