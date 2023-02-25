Кейптаун, 25 февраля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Принимающие участие в военно-морских учениях под кодовым названием «Мози-2» корабли ЮАР, КНР и России вышли в открытый океан и начали активную часть совместных манёвров. Об этом 25 февраля сообщили в минобороны ЮАР.

Han Lin/Global Look Press ВМФ Китая

Как отметили в военном ведомстве Южно-Африканской Республики, слова представителя которого приводит ТАСС, экипажи боевых кораблей трёх стран начали выполнять разработанные в ходе подготовки к учениям элементы операций.

Также представитель минобороны африканской страны уточнил, что в ходе манёвров, активная фаза которых закончится 27 февраля, запланированы артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника, антитеррористические действия, тактическое маневрирование и оказание помощи судну, терпящему бедствие.

«Задача нынешних учений состоит в том, чтобы повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран-участниц», — сказал он, уточнив, что учения «Мози-2» станут платформой по обмену военными знаниями, навыками и операционным опытом для военных России, Китая и ЮАР.

При этом от России в манёврах участвуют фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама», от КНР — эсминец, фрегат и вспомогательный корабль, от ЮАР — один фрегат и два вспомогательных корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля официальный представитель китайского минобороны Тань Кэфэй заявил, что военно-морские учения, которые Китай проводит совместно с Россией и ЮАР, хорошо повлияют на способность стран БРИКС обеспечить безопасность на море.