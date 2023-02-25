Уфа, 25 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Житель Уфы из ревности убил 16-летнюю девушку и ее 20-летнего друга, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошел вечером 24 февраля в селе Киргиз-Мияки. Следствию стало известно, что подозреваемый на почве ревности убил бывшую девушку и ее нового друга. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. Он также стал виновником ДТП, в котором погиб человек.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве суд вынес обвинительный приговор преступному авторитету из Азербайджана, которого обвинили в убийстве двух человек.