Москва, , 19:59 — REGNUM Московский городской суд вынес обвинительный приговор преступному авторитету из Азербайджана Рашаду Исмаилову. Его обвинили в убийстве двух человек, совершенном в 2009 году, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По решению суда вор в законе будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 21 года, помимо этого, на полтора года его ограничили в свободе.

Напомним, 15 мая 2009 года Рашад Исмаилов, известный в криминальных кругах как Рашад Гянджинский, недалеко от Измайловского шоссе вместе с сообщником расстреляли из автомата Калашникова и пистолета ТТ автомобиль BMW X5 с находившимися в нем уроженцами Азербайджана Маммадали Гусейновым и Гашамом Вердиевым.

По данным следствия, данное убийство было совершено в целях установления контроля над поставками в столицу овощей и фруктов.