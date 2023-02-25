Берлин, 25 февраля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Германия собирается углублять сотрудничество с Индией. Об этом сообщил 25 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц, который прибыл с визитом в Нью-Дели.

Press Information Bureau/Pib Pho/Global Look Press Олаф Шольц и Нарендра Моди

«Премьер Нарендра Моди тепло встретил меня в солнечном Нью-Дели», — написал Шольц в социальной сети Twitter.

«Индия и Германия имеют очень хорошие отношения и хотят их углубить», — сообщил канцлер Германии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с двухдневным визитом в Индию, где состоится его четвертая встреча с премьер-министром Нарендрой Моди. В программе визита переговоры с премьер-министром и президентом Индии.